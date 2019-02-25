2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.
NTV'nin haberine göre, 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.
İşte önemli ödülleri kazananların listesi:
EN İYİ FİLM
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star Is Born
Vice
EN İYİ YÖNETMEN
KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)
Diğer adaylar:
BlacKkKlansman
Cold War
The Favourite
Vice
EN İYİ KADIN OYUNCU
KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)
Diğer adaylar
Yalitza Aparicio
Glenn Close
Lady Gaga
Melissa McCarthy
EN İYİ ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
Diğer adaylar:
Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Viggo Mortensen
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk
Diğer adaylar:
Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book
Diğer adaylar:
Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
EN İYİ FİLM ŞARKISI
KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
Diğer adaylar:
All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
KAZANAN: Green Book
Diğer adaylar:
The Favourite
First Reformed
Roma
Vice
EN İYİ KISA FİLM
KAZANAN: Skin
Diğer adaylar:
Detainment
Fauve
Marguerite
Mother
EN İYİ ANİMASYON FİLM
KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Diğer adaylar:
Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
KAZANAN: Roma
Diğer adaylar:
Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters
EN İYİ BELGESEL
KAZANAN: Free Solo
Diğer adaylar:
Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG
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