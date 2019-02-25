2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.

NTV'nin haberine göre, 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.

İşte önemli ödülleri kazananların listesi:

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Roma

A Star Is Born

Vice

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman

Cold War

The Favourite

Vice

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)

Diğer adaylar

Yalitza Aparicio

Glenn Close

Lady Gaga

Melissa McCarthy

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Diğer adaylar:

Christian Bale

Bradley Cooper

Willem Dafoe

Viggo Mortensen

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

EN İYİ FİLM ŞARKISI

KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

Diğer adaylar:

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, MPR

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

The Favourite

First Reformed

Roma

Vice

EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Skin

Diğer adaylar:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Incredibles 2

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Shoplifters

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG