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25 Şubat 2019 - 08:49

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

91. Oscar Ödülleri (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı.

2019 Oscar Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı.

NTV'nin haberine göre, 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde Roma, The Favourite (Sarayın Gözdesi), Black Panther, Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) ve Green Book'un (Yeşil Rehber) da dahil olduğu 10 film “En İyi Film Ödülü İçin yarıştı. En İyi Film Oscar'ını Green Book filmi kazandı.

İşte önemli ödülleri kazananların listesi:

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Roma
A Star Is Born
Vice

EN İYİ YÖNETMEN

KAZANAN: Roma (Alfonso Cuarón)

Diğer adaylar:

BlacKkKlansman
Cold War
The Favourite
Vice

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Olivia Colman (The Favourite)

Diğer adaylar

Yalitza Aparicio
Glenn Close
Lady Gaga
Melissa McCarthy

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Diğer adaylar: 

Christian Bale
Bradley Cooper
Willem Dafoe
Viggo Mortensen

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

KAZANAN: Regina King, If Beale Street Could Talk

Diğer adaylar:

Amy Adams, Vice
Marina de Tavira, Roma
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Mahershala Ali, Green Book

Diğer adaylar:

Adam Driver, BlacKkKlansman
Sam Elliott, A Star Is Born
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice

EN İYİ FİLM ŞARKISI

KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

Diğer adaylar:

All The Stars, Black Panther
I’ll Fight, RBG
The Place Where Lost Things Go, MPR
When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

KAZANAN: Green Book

Diğer adaylar:

The Favourite
First Reformed
Roma
Vice

EN İYİ KISA FİLM

KAZANAN: Skin

Diğer adaylar:

Detainment
Fauve
Marguerite
Mother

EN İYİ ANİMASYON FİLM

KAZANAN: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Diğer adaylar:

Isle Of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Incredibles 2

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

KAZANAN: Roma

Diğer adaylar:

Capernaum
Cold War
Never Look Away
Shoplifters

EN İYİ BELGESEL

KAZANAN: Free Solo

Diğer adaylar:

Hale County
Minding the Gap
Of Fathers and Sons
RBG

News Code 1876875
Kamran AZAR

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