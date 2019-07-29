Nükleer anlaşma konulu olağanüstü toplantının kapanış bildirisi yayınlandı

Parstoday'in Reuters'e dayandırdığı habere göre, AB Dış Politika Sorumlusu Yardımcısı Helga Schmidt dün oturumun kapanışında yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın korunması ve maddelerinin uygulanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Helga Schmidt, nükleer anlaşmada yaşanan son gelişmeleri 'kaygı verici' nitelerken, Amerika'nın tek taraflı olarak anlaşmadan çıkması ve İran'a yönelik yaptırımları başlatmasının neden olduğu olumsuz etkilerini azaltmak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Kapanış Bildirisi'nde, Avrupa'nın İran'la ticaret için hazırladığı mali mekanizma INSTEX'in Avrupa ülkelerinin tamamına açık olduğuna vurgu yapılırken, oturuma katılanlar, İran'ın Arak reaktörünün modernizasyonunun ilerleme süreci ve Fordu tesislerinde izotopların üretim merkezi oluşturulması sürecini 'iyi' olarak nitelediler ve bu tesislerde ihtiyaç duyulan teçhizatların temin edilmesi gerektiğini önemli bildirdiler.

Bildiride, İran'ın ağır su ve zenginleştirilmiş uranyum ihracatı için ülkelerin İran'la işbirliği içinde olmalarına ve ayrıca İran'la ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesi için yolların bulunması için çaba gösterilmesinin altı çizildi.

Söz konusu oturumun kapanış bildirisinde, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan nükleer anlaşmanın gözetleyicisi olan tek uluslararası merci olarak bahsedildi.