İran'dan ABD ile müzakere şartı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi ve Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Tahran’ın yeni nükleer anlaşma kararına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran'ın Avrupa'ya tandıdığı 60 günlük sürenin bittiğini hatırlatarak, "İran'ın nükleer anlaşmayla ilgili talepleri karşılanmadığı için bugün ikinci adıma atmış oluyoruz." dedi.

Irakçi, "Bugün Bakan Zarif nükleer anlaşma konulu mektubunu Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini’ye gönderecek. Mektup uranyum zenginleşme seviyesi konusunda taahhütlerimize bağlı kalmayacağımıza işaret ediyor. Avrupa’ya bir daha 60 günlük süre tanıyacağız ve daha sonra taahhütlerin azaltılması süreci tekrar devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran’ın kararının nükleer anlaşmanın korunması yönünde olduğunu savunan Irakçi, Tahran’ın attığı adımının anlaşmayı ortadan kaldırma amaçlı olmadığını söyledi.

Irakçi, “Bu süreç İran'ın nükleer anlaşmadan geri çekilmesine yol açabilir. Diğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmayı oldukça önemli olarak niteleyen Irakçi, şunları kaydetti:

"Biz bunu devam ettirmek istiyoruz, ancak taleplerimizin karşılanması gerekiyor, aksi takdirde yükümlülüklerimizi tekrar gözden geçiririz. Eğer Avrupa ülkeleri isteklerimizi yerine getirme konusunda başarısız olursa, bu süreç devam eder."

“İran'ın taahhütlerini azaltma kararı meşrudur ve anlaşama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca söz konusu anlaşmanın ihlali anlamına da gelmez çünkü anlaşmadaki hakkımızı savunuyoruz." diyen Abbas Irakçi, İran’ın aynı zamanda, nükleer anlaşma ihlali nedeniyle ABD ile Avrupa tarafları hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kuruluna resmi şikayet başvursunda bulunacağını bildirdi.

Irakçi, İran ve P4 + 1 müzakerelerine ilişkin, “Bize göre ABD’nin İran ve P4 + 1 müzakerelerinde bulunması hiçbir sorun yaratmıyor. Fakat ABD nükleer anlaşmadan çıktığı için artık P5+1 adlı siyasi bir kavram söz konusu değildir. Onlar yaptırmları kaldırdığı takdirde bu müzakerelere katılabilirler.” açıklamasını yaptı.

Nükleer anlaşma konusunda İran’ın taleplerini yerine getirmediği için Avrupalı tarafları eleştiren Irakçi, Tahran’ın anlaşmadan yararlanmadığı sürece bu anlaşmanın normal durumuna döneceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta Tahran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu. İran'ın verdiği süre bugün dolmuştu.