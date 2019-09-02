İran nükleer anlaşma yönünde atacağı üçüncü adıma hazırlanıyor

İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma yönünde atacağı üçüncü adımıyla illgi açıklama yapan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, “İran olarak anlaşmadaki taahhütlerimizi azaltmak için iki adım attık. Fakat bir sonraki adım daha caydırıcı olmalı.” ifadelerinde bulundu.

Zünnur, üçüncü adımda alınacak önlemlere ilişkin olarak, “Önümüzde IR6 ve IR8 gelişmiş santrifüjlerden yararlanmak gibi farklı seçenek var.” dedi.

Bunlara ilave olarak Mücteba Zünnur, Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin hacmini artırabileceğine dikkati çekerek, “Üçüncü adımda ayrıca Arak ağır su reaktörünü eski durumuna getirmeliyiz.” diye konuştu.