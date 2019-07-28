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28 Temmuz 2019 - 08:07

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'ya gitti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana'ya gitti

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Avusturya’da düzenlenecek Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu” olağanüstü toplantısına katılamak üzere başkent Viyana’ya gitti.

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Avusturya’da düzenlenecek Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu” olağanüstü toplantısına katılamak üzere başkent Viyana’ya gitti.

Bu toplantı Fransa, İngiltere ve Almanya’nın isteği üzerine bugün öğleden sonra Viyana’daki Coburg otelinde gerçekleşecek.

Kritik toplantı İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin başkanlığında yapılacak.

İran ve 4+1 ülkeleri temsilcilerinin yer alacağı toplantıda nükleer anlaşma ile ilgili konular etraflıca ele alınacak.

News Code 1880178
Muhammed BURHAN

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