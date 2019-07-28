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28 Temmuz 2019 - 15:17

İranlı yetkilinin Viyana temasları sürüyor

İranlı yetkilinin Viyana temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, bugün sabah saatlerinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Yardımcısı Helga Schmid ile görüştü.

Avusturya’da düzenlenecek "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu” olağanüstü toplantısına katılamak üzere bu ülkenin başkenti Viyana’ya giden İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, burada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Federica Mogherini’nin Yardımcısı Helga Schmid ile görştü.

Irakçi bu ziyaret kapsamında Rusya ve Çin temsilcileriyle de bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Bu toplantı Fransa, İngiltere ve Almanya’nın isteği üzerine bugün öğleden sonra Viyana’daki Coburg otelinde gerçekleşecek.

İran ve 4+1 ülkeleri temsilcilerinin yer alacağı toplantıda nükleer anlaşma ile ilgili konular etraflıca ele alınacak.

News Code 1880196
Ruya FEREYDUNI

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