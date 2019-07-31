Berlin bölgedeki krizi yatıştırmak için çalışmalı

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Funke Mediengruppe dergisine yaptığı açıklamada gündemi değerlendirdi.

Bölgedeki kriz hakkında Olaf Scholz, "Berlin, Fars Körfezi'ndeki gerilimi azaltmak için elinden geleni yapmalı." dedi.

Olaf Scholz, ülkesinin ABD’nin Fars Körfezi için kuracağı deniz koalisyonuna katılma konusunda daha karar vermediğini söyledi.

Nükleer anlaşmaya ilişkin dün açıklama yapan Alman Bakan, "Mevcut nükleer anlaşmayı muhafaza etmek için Fransa ve İngiltere ile işbirliği yürütüyoruz. Gerginliği yatıştırma Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde." ifadelerinde bulunmuştu.