Rusya'dan Türkiye'ye İdlib anlaşmasına tam uygulama çağrısı

Bakin, bugünkü basın brifinginde, “Suriye’deki durumu istikrara kavuşturma ve Nur-Sultan şehrinde yapılan Astana formatındaki uluslararası Suriye görüşmesine destek amacıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 2 Ağustos 2019 saat 00.00’dan itibaren tam ateşkes ve her türlü operasyonlara ara verme kararını aldı. Suriye’nin bu girişimine karşılık 24 saat içinde Türk tarafının Soçi anlaşmasının, militanların ve silahların silahsız bölgeden tahliyesi, saldırılara son verilmesi ve Şam-Halep yolunun açılmasını öngören hükümlerini tam uygulaması bekleniyor” dedi.

Bakin, Suriye yönetimi ateşkes ilan ettikten sonra militanların saldırılarına devam ettiğini, saldırılardan birinde bir sivilin hayatını kaybettiğini, üç sivilin daha yaralandığını anlattı.

Kaynak: Sputnik