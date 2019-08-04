İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Vadi Rahhal beldesinde belde sakinlerinden bir Filistinliye ait inşaat halindeki ev İsrail askerlerince yıkıldı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail güçlerinin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma uygulamalarının uluslararası hukuk çerçevesinde suç olarak tanımlandığı belirtilerek, ev ve tesislerin yıkılmasıyla Filistinlilerin yerlerinden edilmesi uygulamaları kınandı.

İsrail’in 22 Temmuz’da işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki yıkımlarına işaret edilen açıklamada, İsrail’e herhangi bir yaptırım uygulanmaması durumunun, aynı rejimi yıkım ve zorunlu göçe tabi tutma konularında adeta teşvik ettiği vurgulandı.

İsrail güçleri, 22 Temmuz’da işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı" gerekçesiyle Filistinlilere ait onlarca daireyi yıkmıştı.

AA