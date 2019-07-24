Suudi Arabistan ve BAE’ye ait 300 mevziyi vurabiliriz

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti’nin üst düzey yetkililerinden Abdülaziz Ahmet el-Bekir, bölgesel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Aşağıdaki yazıda Abdülaziz Ahmet el-Bekir’le yaptığımız röportaji okuyabilirsiniz.

Yemenli güçler tarafından yeni füzeler ve İHA’lar tanıtılmıştır. Bu yeni teçhizatların savaşta önemli bir etkisi olabilir mi?

Bu aslında büyük bir kazanımdır ve bölgesel denklemlerde bazı önemli gelişmelere neden olabilir. Düşmanlar Yemenlilerin bu gelişmiş İHA’lara sahip olabileceklerini düşünmüyorlardı. Ama sonra şaşınkınlığa uğradılar. Yemen’in İHA’ları saldırgan ülkelerin başkentlerine ulaşıyor.

Öten yandan füze birliklerimiz düşmana ait 300 mevziyi hedef alma kabiliyetine sahiptir. Askeri yetkililerin karar vermesi halinde o mevzileri silahlarımızla vurabiliriz.

Bu mevziler Suudi ve BAE’nin askeri komuta merkezleridir. Ancak bu hedefler sadece Yemen topraklarında değil, Suudi Arabistan ve BAE’nin başkentlerine kadar bir alanı kapsıyor.

İşgalcilere karşı direnişin mücadelesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca Suudi Arabistan ve müttefikleri için ne gibi sürprizler hazırladınız?



Yeri ve zamanı geldiğinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine güçlü ve belirleyici bir şekilde tepki verilecek. Bu şaşıtırcı tepkimizle ilgili konuşmayacağım. Bunu sahada göstereceğiz.



Size göre BAE güçlerinin Yemen’den geri çekilme kararının arkasına neler var? Onlar Yemenli güçlerin Abu Dabi ile Dubai’ye saldırı yapmasından korkuyorlar mı?



Birleşik Arap Emirlikleri'nin geri çekilme kararı Amerikan ve Siyonistler tarafından alınmıştır. İsrail işgalci rejimin Yemen'e saldırılarda ortaklık yaptığı inkar edilmeyecek bir konudur.



Yemen’in sözde Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mensur Hadi’nin firar ettiği Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani’nin Varşova Konferansında Benyamin Netanyahu ile yan yana oturmasıyla birlikte Yemen’e saldırıların ilk aylarında Siyonistlerin Bab'ül Mendep Boğazı’nın İran nükleer programından daha fazla İsrail’in güvenliğine tehidt oluşturabileceğini öne sürmesi buna işaret ediyor. Dolayısıyla Yemen Ordusu ile halk güçlerinin kazanımları Siyonistlere büyük bir darbe vuruyor. Riyad rejimi ile BAE sadece birer araç. Onlar yaptıkları zulmün sonucunu görecekler.