Devrim Lideri'nden Arefe günü mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi’nin resmi sitesi, Devrim Lideri’nin 26 Mayıs 1993’te Arefe günü münasebetiyle yaptığı konuşmasını ilk kez yayınladı.

Arefe’nin önemine değinen Devrim Lideri, “Arefe günü de yaklaşıyor, bugünün öğleden sonraki saatlerini anlayabilirsek, cennet zamanıdır. Bunun için azamet sahibi Hz. Ali (a.s) gibi bir insan bu harika günün öğle sonrasını dua ile geçeriyor. Bu hafife alınacak bir konu değil.” diyor.

Arefe haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır. Vakfe, kurban bayramının bir gün öncesi olan zilhicce ayının dokuzuncu günü burada yapıldığından bu güne yevmü arefe (arefe günü) veya Türkçe’de kısaca arefe (arife) denilmiştir.