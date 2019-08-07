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7 Ağustos 2019 - 14:39

Akar:

Frat'ın doğusu için planlarımız hazırlıklarımız tamam

Frat'ın doğusu için planlarımız hazırlıklarımız tamam

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili, "Planlarımız, hazırlıklarımız ve sahadaki birliklerin konuşlanması tamamlanmış vaziyette." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin, Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." dedi.

Akar, "ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz. Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik." ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili konuşan Akar, "Planlarımız, hazırlıklarımız ve sahadaki birliklerin konuşlanması tamamlanmış vaziyette." dedi.

Kaynak: TRT

News Code 1880420
Azar MAHDAVAN

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