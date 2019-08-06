Pentegon'dan Türkiye'ye Suriye uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Pentagon'dan Türkiye'ye uyarı geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Suriye'nin kuzeyine Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon kabul edilemez ve Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir harekatı engeller." dedi.

Japonya yolculuğunda kendisine eşlik eden gazetecilere konuşan Esper, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceğiz" açıklamasına değindi. Savunma bakanı, "ABD, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ortak çıkarlarını zedeleyecek, tek taraflı müdahaleleri engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ve ABD ile paylaştık." demişti.

"Türkiye'nin askeri harekatı IŞİD ile mücadeleyi baltalar"

Esper'in açıklamaları, Suriye kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ABD askeri heyeti ile Türk yetkililerin Ankara'daki temaslarının sürdüğü sırada geldi. Esper, bu toplantıların uzlaşı ile sonuçlanacağına dair umutlu olduğunu belirtti.

ABD'li bakan, Türkiye'nin olası bir müdahalesinin, SDG'nin IŞİD ile mücadelesini ve Amerikan güçlerinin IŞİD üyelerini mahkum etmesini baltalayabileceğini söyledi.

Türkiye, ABD'nin desteklediği SDG'yi, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı olarak görüyor. Esper, ülkesinin SDG'ye desteğini çekmeyeceğini ifade etse dahi, Türkiye'nin olası müdahalesi karşısında silahlı grubu koruyacaklarına dair tam güvence vermekten kaçındı.

Kaynak: Euronews