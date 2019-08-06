Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran yaptırımları açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan, ABD'nin İran'a yaptırımları hakkında, "Yaptırımların işe yaramayacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in hukuk tanımayan işgal politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış umutlarını baltalıyor. Türkiye olarak Filistin meselesinde adalet ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık bir tercih değil mecburiyettir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Barış, savaştan çok daha fazla bedel ister. Barışı korumak çetin bir mücadeleyi gerektirir, biz tribünlerden seyredenlerden değil, onları yöneten, yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye sadece kendi geleceği için değil, bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorunda. Gerektiğinde güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız. Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığını kurutmak ülkemizin en öncelikli meselesidir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci çok yakın bir zamanda farklı bir aşamaya geçireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin barış huzur içerisinde yaşayacağı bir barış koridorunu kurmuş olacağız."

Kaynak: NTV