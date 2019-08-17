ABD'den müşterek harekat merkezi açıklaması

Haber7'ye göre, ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Müşterek harekat merkezi için çabalar devam edecek" denildi.
Korgeneral Twitty, Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin uzun süreli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğunu vurguladı.
ABD Avrupa Komutanlığı: Sınırdaki müşterek harekat merkezi için çabalar devam edecek.
Haber7'ye göre, ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Müşterek harekat merkezi için çabalar devam edecek" denildi.
Korgeneral Twitty, Türkiye ziyaretinde Türkiye'nin uzun süreli ve güvenilir bir NATO ortağı olduğunu vurguladı.
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