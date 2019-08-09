Ticarette İran ile Irak'tan yeni hamle!

Basın mensuplarına konuşan Irak’ın Tahran Büyükelçisi Saad Cevad Kandil, İran-Irak ilişkilerini değerlendirdi.

“Bugüne kadar tek taraflı ABD yaptırımları iki ülkenin ticari ilişkileri üzerinde hiçbir kötü etkisi olmamıştır.” diyen Kandil, iki ülke arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin her zamanki gibi devam edeceğini söyledi.

Kandil, “Irak hükümeti, ABD yaptırımlarını tanımıyor çünkü uluslararası hukuk ve normlara aykırıdır.” dedi.

İran ve Irak arasında ABD yaptırımlarını aşmak için görüşmeler yapılmakta olduğunu aktaran Kandil, “İkili ticarette ABD dolarının yerine dinarın kullanımı yürütülen görüşmenin gündeminde.” açıklamasını yaptı.