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9 Ağustos 2019 - 13:41

Ensarullah Lideri'nin kardeşi uğradığı suikast sonucu şehit oldu

Ensarullah Lideri'nin kardeşi uğradığı suikast sonucu şehit oldu

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin uğradığı suikast sonucu şehit oldu.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin uğradığı suikast sonucu şehit oldu.

Yemen basınına göre, suikastın Suudi ile Amerikan destekli paralı askerler tarafından gerçekleştiği kaydedildi.

News Code 1880451
Muhammed BURHAN

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