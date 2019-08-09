Ensarullah Lideri'nin kardeşi uğradığı suikast sonucu şehit oldu

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin uğradığı suikast sonucu şehit oldu.
Yemen basınına göre, suikastın Suudi ile Amerikan destekli paralı askerler tarafından gerçekleştiği kaydedildi.
Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin uğradığı suikast sonucu şehit oldu.
Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin uğradığı suikast sonucu şehit oldu.
Yemen basınına göre, suikastın Suudi ile Amerikan destekli paralı askerler tarafından gerçekleştiği kaydedildi.
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