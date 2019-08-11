Zarif'ten Yemen Ensarullah Hareketi Lideri'ne başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’ye suikast sonucu şehit düşen erkek kardeşi İbrahim Badrettin için başsağlığı mesajı yolladı.

Zarif’in kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Hiç kuşkusuz, bu büyük cinayet Yemen halkına yönelik başarısız savaşta işlenen diğer cinayetlerle birlikte, Yemen güçlerinin karşısında işgalciler ve paralı askerlerin zayıflığını ve çaresizliğini göstermektedir. Bu sadece Yemen halkının iradesi ve moralini zayıflatamaz aynı zamanda gururlu Yemen ulusunun meşruiyetini daha da ortaya çıkarır.

Şehit olan mücahid kardeşinize Allah'tan Rahmet , size ve kederli ailenize başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Yemen basını 9 Ağustos'ta, Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi’nin kardeşi İbrahim Badrettin'in uğradığı suikast sonucu şehit olduğunu bildirmişti.