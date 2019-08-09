Yemen'den Suudi Arabistan'daki Abha Havaalanı'na İHA'lı operasyon

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusu Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Asır kentindeki Abha Havaalanı’na karşı iHA’lı operasyon düzenledi.

Dün gece yapılan operasyonla ilgili açıklamada bulunan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, “Yemenli İHA’lar, ilk operasyonda gözetleme kulesi ve ikinci operasyonda ise havaalanının en hassas noktalarını hedef aldılar.” dedi.

Operasyonların "Kasıf-2k" tipi İHA ile gerçekleştiğini belirten Seri, buradan uçuçların durdurulduğunu bildirdi.

Yahya Seri, “Bu operasyonlar saldırganların işlediği cinayetler ve Yemen halkının kuşatılmasına misilleme olarak yapıldı.” diye konuştu.