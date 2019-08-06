BM: DEAŞ 300 milyon dolar mal varlığına sahip

BM raporunda, Mart 2019’da Suriye’nin Deyr-i Zor kentine bağlı Baguz kasabasının ele geçirilmesiyle birlikte DEAŞ’ın sözde hilafet coğrafyasına ait toprak parçası kalmadığı ancak bununla birlikte örgütün uyuyan hücreler aracılığıyla güvenlik tehdidi oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Buna göre, DEAŞ'ın yönetici kadrosu esas olarak Irak'ta olmasına karşın ağırlık merkezi Irak, Suriye ve çevre bölgelerde devam ediyor. Örgüt yönetiminin gelecekte yeniden gün yüzüne çıkmak için merkezi bölgelerde birliği güçlendirme ve varlığını sürdürmek amacıyla bölgesel düzeyde uyuyan hücreler oluşturduğu belirtiliyor. Rapor, DEAŞ’a alan açacak veya zaman tanıyacak hataların örgütün yeniden güçlenmesi ve küresel ölçekte saldırılar düzenlemesine sebebiyet verebileceği hususunda uyarıyor.

Raporda şu ifadelere yer veriliyor:

“DEAŞ operasyon gerçekleştirmek için gerekli fonlardan yoksun. Bu nedenle fon oluşturmanın yollarını arıyor. Bunu sağlayabilmek adına yeniden suç teşkil edici faaliyetlere girişebilir. DEAŞ devletinin son bulmasıyla birlikte Suriye’deki örgüt yöneticileri ülkenin diğer bölgelerine gönderildi. DEAŞ’ın elde ettiği gelirlerden hâlihazırda 50 ila 300 milyon dolar arasında değişen bir meblağı muhafaza ettiği tahmin ediliyor.

DEAŞ, 2019’un başından bu yana bölgedeki ABD ve müttefiklerine karşı en az 30 saldırı gerçekleştirdi.”

Kaynak: Şarkul Avsat