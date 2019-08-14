MSF: Yemen'de sivillerin korunması için acil önlemler alınmalı

Al Raya gazetesine göre, Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi koalisyonunun Pazar günü Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin Abs ilçesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 10'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suudi koalisyonu tarafından Yemen'deki sivillere karşı düzenlenen saldırıları kınayan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü, açıklamada, çatışmaların devam ettiği bölgelerde "sivillerin ve sağlık merkezlerinin" korunması çağrısı yapıldı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de sivillere yönelik uygulanan şiddetin tüm algıların üstünde olduğunu bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.