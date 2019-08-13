Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ve beraberindeki heyet, bugün İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

İslam Devrimi Lideri, bu görüşmede saldırgan güçlerin karşısında Yemen halkının gösterdiği müminlik, direniş ve uyanıklığının övgüye layık olduğunu belirterek, “Her mümin bir millet yüce Allah’a ve onun vaatlerine inanırsa kesinlikle zafere ulaşacaktır. Dolayısıyla şüphesiz ki zafer mazlum ve mücahit Yemen halkınındır” dedi.

Ayetullah Hamanei, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin’in kardeşi İbrahim Bedreddin’in şahadeti nedeniyle başsağlığı dileklerini ileterek, “Büyük bir tarih ve uygarlığa sahip olan Yemen halkını son 5 yılda gösterdiği direniş sayesinde iyi bir gelecek bekliyor. Allah’ın lutfüyle güçlü bir devlet kuracaklar ve bu devlet çerçevesinde başarıya ulaşacaklar” ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri, Suudi Arabistan, BAE ve müttefiklerinin Yemen’de büyük cinayet işlediklerini, ama asla bir sonuç elde etmeyeceklerini belirterek, “Onlar Yemen’in bölünmesini istiyor. Buna güçlü bir şekilde karşı çıkılmalı ve Yemen’in toprak bütünlüğü korunmalıdır” dedi.

Suudi Arabistan ve destekçilerinin Kurban Bayramı gününde işlediği cinayetlere değinen Ayetullah Hamanei, “Yemen’de olup bitenler günümüz dünyası ve insan haklarından yana olduklarını iddia edenlerin gerçek yüzüdür” ifadesini kullandı.

İran’ın Amerika ve Batı’ya karşı sergilediği tavıra dikkati çeken Devrim Lideri, “Bu yaklaşımın sebebi bağnazlık değildir. Asıl nedeni Amerikan ve Batılı yetkililerin ahlak, kültür ve insanlık sloganlarıyla en kötü cinayetleri işlemeleri ve buna rağmen yine insan haklarından sözetmeleridir” değerlendirmesini yaptı.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam da bu görüşmede ülkesindeki gelişmeler hakkında bilgi vererek, Ensarullah Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin'in mektubunu İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye sundu.