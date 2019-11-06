Yemen'de her 11 dakikada bir çocuk ölüyor

Sputnik’e göre, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) bir açıklama yaparak, 4 yıldan fazladır süren Yemen savaşında her 11 dakikada bir çocuğun öldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, bu ölümlerin yüzde 45’inin gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeden kaynalandığını bildirdi.

Söz konusu ofisin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yemen savaşındaki tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaktan kaçınmaya çağırıyoruz.”

Suudi Arabistan'ın Yemen'e düzenlediği askeri saldırılarda şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.