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14 Ağustos 2019 - 21:08

Ankara-Tahran hattının ilk treni yola çıktı

Ankara-Tahran hattının ilk treni yola çıktı

Ankara-Tahran arası tren seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Trans Asya Ekspresi ile İran'a yolculuk tam 57 saat sürecek. 188 yolcu kapasiteli tren, bu hatta haftada bir gün sefer yapacak.

Yolculuk tam 57 saat sürecek. Ankara'dan yola çıkıp, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Van'dan ilerleyecek. İran sınırını geçip Tahran'a ulaşacak.

Trans Asya Ekspresi uzun bir aradan sonra tekrar seferlerine başladı. Tren hattı, Ankara ve Tahran arasında olacak.

İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015'te ara verilmişti. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat bu sene Tahran’a kadar uzatıldı.  

Seferler karşılıklı olarak Ankara-Tahran hattında haftada bir gün olacak. Trenin yolcu kapasitesi 188 kişi.

Trans Asya Ekspresi ilk olarak 7 Ağustos'ta Tahran’dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara’ya ulaştı. Tren Ankara'dan Tahran’a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti.

Hattın, Türkiye ile İran arasındaki yolcu taşımacılığına katkı sağlaması bekleniyor.

News Code 1880547

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