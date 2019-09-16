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16 Eylül 2019 - 08:35

Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Suriye konulu Üçlü Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi.

Astana formatında 5’inci Üçlü Zirve Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile bugün 16 Eylül'de Ankara’da gerçekleştirilecek.

Ruhani, Türkiye'ye hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, “Suriye’de terörizmle mücadelenin yanı sıra dış müdahalenin sona ermesi, sığınmacıların geri dönüşü, anayasanın düzenlenmesi ve 2021 yılında yapılacak seçimler gibi meseleler Ankara’daki üçlü zirvede ele alınacak.” dedi.

News Code 1881196
Muhammed BURHAN

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