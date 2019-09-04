İran ile Türkiye'den ticareti kolaylaştıracak önemli adım!

İran Ticaret Geliştirme Örgütü Sorumlusu Hamid Zadbum, dün Türkiye Ticaret Bakanlığı'ndan Hüsnü Dilemre ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Zadbum Tahran-Ankara ilişkilerini değerlendirerek, “İran ve Türkiye, siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından İslam dünyası için model olarak hizmet edebilecek iki önemli Müslüman ülkedir.” dedi.

Zadbum, "Geçtiğimiz beş yılda, İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 53 milyar doları aştı. Bu rakam önümüzdeki beş yıl içinde iki ülke cumhurbaşkanlarının kararları doğrultusunda 150 milyarık dolar seviyesine ulaşmalı." ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Zadbum, İran ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Komitesi’nin kurulduğunu duyurdu.

İran-Türkiye 27. Dönem KEK Toplantısı'nın 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye ve İran arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma kapsamında, Türkiye İran’dan 125 sanayi ürününde taviz almış olup, 140 tarım ürününde İran’a tercihli tarife uygulamaktadır