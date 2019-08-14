Nasrullah, Zarif’in yaptırım listesine alınmasını kınadı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün yayınladığı mesajla İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını kınadı.

Nasrullah, mesajında “Amerika sizi yaptırım listesine aldığı zaman ben ve Hizbullah’taki kardeşlerimiz bir mesajla sizin yanınızda olmamızı ve dayanışmamızı ilan etmeye karar verdik. Ama ben bu mesajı bugüne kadar yani 33 günlük Lübnan savaşının yıldönümüne dek ertelemeyi tercih ettim. Çünkü bu savaştaki zaferi İran İslam Cumhuriyeti’nin desteği sayesinde kazandık” ifadelerini kullandı.

Zarif’in uluslararası alanda her zaman gerçekleri söylediği için yaptırım listesine alınmasını belirten Seyyid Hasan Nasrullah, ABD’nin bu kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.