Zarif: ABD yaptırımları İranlı hastaları olumsuz etkiliyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Zarif, Foreign Policy dergisinde yayınlanan İran yaptırımlarıyla ilgili bir rapora değinerek, “Bu sadece benim sözüm değil. Dergideki raporda Trump yönetiminin ekonomik terörizminin İranlılar üzerindeki etkisi gösteriliyor. Bunlar kanser hastalara ilaç temini konusunda doğrudan rolü olan kişilerin sözleri." dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ABD yaptırımlarına dair yaptığı bir açıklamada, ABD'lilerin, İran'ın medikal ürünleri üzerinde yaptırım uygulamadığını iddia etmelerinin büyük bir yalan olduğunu dile getirmişti.