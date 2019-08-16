İran Dışişleri Sözcüsü: Zarif yarın Kuveyt'e gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere yarın Kuveyt’e gideceğini duyurdu.

Musevi, “Dışişleri Bakanı bir günlük Kuveyt ziyareti sırasında Kuveytli mevkidaşı ve ülkenin diğer üst düzey yetkilileriyle ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.” dedi.

Bunlara ilave olarak Musevi, Dışişleri Bakanı Zarif'in Kuveyt temasları sonrası yurda geri döneceğini bildiridi.