"İran petrol tankeri "Grace 1" bugün serbest bırakılacak" iddiası

Sputnik’in haberine göre, İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler tarafından Cebelitarık Boğazı'nda el konulan İran petrolünü taşıyan "Grace 1" adlı petrol tankerinin bugün serbest bırakılacağı duyuruldu.
Londra'da basılan The Sun gazetesi, Cebelitarık Özerk Yönetimi Başkanı Fabian Picardo'nun açıklamalarına dayanarak, 2.1 milyon varil petrol taşıyan "Grace 1" isimli petrol tankerinin bugün serbest bırakılacağını aktardı.
"Grace 1" adlı petrol tankeri, 4 Temmuz'da İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler tarafından, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlâl ederek, Suriye’ye ham petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı’nda alıkonulmuştu.
Cebelitarık yetkilileri dün, "Grace 1" adlı petrol tankerinin el konulması sırasında İran’la yaşanan gerginlikleri azaltmaya çalıştıklarını bildirmişti.
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