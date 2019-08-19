Zarif'ten Finlandiya'da Fars Körfezi açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Finlandiyalı yetkililerle görüşmek üzere bugün sabah saatlerinde bu ülkenin başkenti Helsinki’ye gitti.

Finlandiya’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zarif, İskandinavya ülkelerine ziyaretinden amacını açıklayarak, Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Zarif, Finlandiya, İsveç ve Norveç yetkilileriyle bölgesel meseleler üzerine diyalog kurma gerektiğine dikkati çekerek “Bu üç ülke bölgesel ilişkilerimizde aktif rol oynamaktadır. İsveç, Yemen konulu istişare toplantısına ev sahipliği yaptı ve Norveç de Afganistan'la ilgili bir toplantının düzenlemesini amaçlıyor” ifadelerinde bulundu.

Cevad Zarif, “ Finlandiya geçmişten itibaren Fars Körfezi konusunda İran’ın önerdiği plana benzer bir diyalog planı açıklamıştır. Birkaç yıl önce Helsinki'ye geldiğimde Fars Körfezi'nde bölgesel diyalog forumun kurulmasını önerdik. Finlandiyalılar da her zaman bu konulara ilgi göstermişlerdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif , “Bugün bölgesel durumumuz özel bir durum ve bu konuda geniş çaplı istişare yapılması gerekiyor.” açıklamasında buluduç

Kuveyt’e yaptığı bir günlük ziyaretine değinen Zarif, “Avrupa turu kapsamında Finlandiya, Norveç ve İsveç’e gideceğim. Daha sonra istişereleri sürdürmek için bazı Asya ülkelerini ziyaret edeceğim” ifadelerini kullandı.

Zarif’in bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı, Dışişileri Bakanı ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.

İkili ilişkiler, nükleer anlaşma ve Avrupa’nın İran ile ticaret yapmak için kurduğu INSTEX isimli mali mekanizma, bölgesel ve uluslararası meseleler bu görüşmede ele alınacak konulardır.

Dışişleri Bakanı Zarif, Helsinki ziyareti ardından İsveç ile Norveç'e gidecek.