Zarif'ten İsveç ziyareti değerlendirmesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazıda, “İskandinavya ülkeleri turu kapsamında İsveç’e yaptığım ziyarette bu ülkenin Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Parlamento Başkanı ve eski Başbakan Carl Bildt ile bir araya gelerek, nükleer anlaşmanın korunmasının yanı sıra ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Zarif, paylaşımında ayrıca İsveç’in iş dünyasının önde gelen isimleri, aydınları ve diğer şahsiyetleriyle de görüştüğünü yazdı.

Dışişleri Bakanı Zarif, bir sonraki durağın Norveç olacağını bildirdi.