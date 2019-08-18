Zarif, Kuveyt'in Veliaht Prensi ile görüştü

Kuveytli yetkililerle görüşmek amacıyla dün akşam saatlerinde bu ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde Kuveyt'in Veliaht Prensi Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Cabir Al-Sabah ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Zarif, görüşmede İran ile Kuveyt’in dostane ilişkilere sahip olduğunu belirterek, bu ilişkilerin güçlendirilmesinin altını çizdi.

Zarif ilaveten bölge ülkelerinin mevcut ve gelecekteki gelişmelere dayanarak işibirliği yapması gerektiğine dikkati çekti.

Kuveyt'in Veliaht Prensi Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Cabir Al-Sabah da ülkesinin her zaman işbirliğine ve diyalog kurmaya hazır olduğunu dile getirerek, bunu bölgenin güvenliği ve istikrarı için yararlı olarak nitelendirdi.