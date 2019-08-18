İran'ın aktif diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde kişisel twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak şu ifadelerde bulundu:

“İran olarak atkif diplomasimiz hala devam ediyor. Bugün Irak bizim en büyük ticari ortaklarımızdan biridir. Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yapıcı görüşmelerde bulundum. BBC sunucusu Lester Holt’a röportaj verdim. İran, Yemen ve dört Avrupa ülkesinin büyükelçileri Tahran'da üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Bugün de Kuveyt’in üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere bu ülkeyi ziyaret ettim.”

Bakan Zarif, Kuveytli yetkililerle görüşmek amacıyla dün akşam saatlerinde bu ülkeye gitti.

Görüşmede İran-Kuveyt ilişkileri, Filistin meselesi, Fars Körfezi’nde işbirliği gereksinimi, ABD’nin İran halkına karşı yürüttüğü ekonomik terör dahil olmak üzere bölgesel konular ele alındı.