Zarif, Norveç Başbakanı ile görüştü

İskandinavya ülkeleri turu kapsamında dün akşam saatlerinde Norveç’in başkenti Oslo’yu ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde bu ülkenin Başbakanı Erna Solberg ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Zarif'in Norveç Dışişleri Bakanı ile da görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Zarif, geçtiğim Pazar günü üst düzey bir heyetin eşliğinde Finlandiya’yı ziyaret ettikten sonra Pazartesi günü İsveç’e giderek bu ülkenin Dışişleri Bakanı, eski Başbakanı ve Parlamento Başkanı ile görüşmüştü.

Zarif'in İsveçli yetkililerle görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşma, INSTEX mekanizmasının uygulanmasının hızlandırılması gerektiği, Fars Körfezi’nin güvenliği, Yemen, Afganistan dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınmıştı.

Zarif, bugün akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bu ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Paris’e gidecek.