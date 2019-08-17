Zarif, Kuveyt’e gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveytli yetkililerle görüşmek üzere bugün akşam saatlerinde bu ülkeye gitti.
Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kuveytli yetkililerle görüşmek amacıyla bu ülkeye gitti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveytli yetkililerle görüşmek üzere bugün akşam saatlerinde bu ülkeye gitti.
Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
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