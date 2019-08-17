  1. Siyaset
17 Ağustos 2019 - 19:31

Zarif, Kuveyt’e gitti

Zarif, Kuveyt’e gitti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kuveytli yetkililerle görüşmek amacıyla bu ülkeye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kuveytli yetkililerle görüşmek üzere bugün akşam saatlerinde bu ülkeye gitti.

Bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

News Code 1880585

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler