  1. Dünya
  2. Amerika
20 Ağustos 2019 - 10:31

Pompeo'dan 'İran tankeri' açıklaması

Pompeo'dan 'İran tankeri' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cebelitarık yönetiminin alıkoyduğu 'Grace 1' isimli İran tankerini serbest bırakmasına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, alıkonulan 'Grace 1' isimli İran tankerinin serbest bırakılması kararını değerlendirdi.

Fox News'e açıklamalarda bulunan Pompeo, kararın İngiltere tarafından yapılan bir hata olup olmadığı yönündeki soruya, "Bu geminin serbest bırakılması çok talihsiz bir durum" yanıtını verdi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ettiği iddiasıyla İran'a ait Grace 1 petrol tankerini alıkoymuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 15 Ağustos'ta gemiyi serbest bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Washington'da bir mahkeme, geçen hafta Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılacak İran'a ait petrol tankerine el konulması için karar çıkartmıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1880636
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler