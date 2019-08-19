İran'ın "Adrian Derya" petrol tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, bugün sabah saatlerinde kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, “İran’ın petrol tankerinin nihayet Cebelitarık'ta 45 gün alıkonulduktan sonra, uluslararası sulara açılmaya başladığını onaylıyoruz” dedi .

Baidinejad, dün yaptığı açıklamada da “15 Ağustos'ta Cebelitarık yetkililerinin geminin serbest bırakıldığını duyurduğunda, gerekli tüm liman prosedürlerinin yerine getirilmesi ve gemi için yeni bir ekip görevlendirilmesi için aktif çalışmalar yapıldı. Geminin bu akşam denize açılması bekleniyor” ifadelerinde bulunmuştu.

"Grace 1" adlı petrol tankeri, 4 Temmuz'da İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler tarafından, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlâl ederek, Suriye’ye ham petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık Boğazı’nda alıkonulmuştu.