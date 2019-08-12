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12 Ağustos 2019 - 19:50

Zarif: ABD, Batı Asya'yı barut fıçısına dönüştürmüş

Zarif: ABD, Batı Asya'yı barut fıçısına dönüştürmüş

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin 2018 yılında bölgedeki Arap ülkelerine 50 milyar dolar değerinde silah sattığını belirterek, ABD ve müttefiklerinin bölgeyi barut fıçısı haline getirdiklerini vurguladı.

Zarif, El Cezire İngilizce servisine yaptığı açıklamada, Fars Körfezi'nde deniz ittifakı oluşturma girişiminin İran'a karşı hasmane bir hareket olduğunu kaydederek, bu girişimin bölgenin güvenliğini azalttığını ifade etti.

Parstoday'ın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, güvenliğin korunması için ABD'nin yapabileceği en iyi girişimin müdahalelerine son vermesi olduğunu söyledi.

Fars Körfezi'nin alanının sınırlı olduğuna dikkati çeken Zarif, bölgede yabancı gemi sayısı arttıkça, bölge ülkelerinin güvenliğinin azalacağını ifade etti.

News Code 1880503

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