Cebelitarık'tan ayrılan İran tankeri Türkiye'ye gidiyor

Associated Press haber ajansının aktardığı habere göre, adının “Grace 1” olarak “Adrian Derya”ya değiştirilen İran’a ait petrol gemisinin varış noktasının Türkiye olduğu duyuruldu.

Tanker mürettebatı günün erken saatlerinde Otomatik Tanımlama Sistemi’ne (OTS) verdiği bilgide, Türkiye’nin Mersin Limanı’na gideceklerini bildirdi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini alıkoymuştu. ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi konusunda başvuruda bulunmuş fakat Cebelitarık hükümeti tankerin serbest bırakıldığını duyurmuştu.