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21 Ağustos 2019 - 13:28

Ensarullah Hareketi: BM, Suudi Arabistan’ı destekliyor

Ensarullah Hareketi: BM, Suudi Arabistan’ı destekliyor

Yemen Ensarullah Hareketi’ne bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Suudi Arabistan’ı desteklediğini duyurdu.

Al Minar kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi’ne bağlı Ulusal Esir İşleri Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Suudi Arabistan’ı desteklediği belirtildi.

Bu komite, Martin Griffiths’in esir takasıyla ilgili önerisini kabul ettiklerini bildirdi.

Söz konusu komite ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonunun esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesini engellediğini belirtti.

Martin Griffiths geçenlerde esir takası ilgili görüşmelerin yavaş ilerlediğini açıklamıştı.  

News Code 1880665
Ruya FEREYDUNI

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