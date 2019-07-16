BM Yemen Özel Temsilcisi, Sana'da

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Stockholm Anlaşması ile Hudeyde konusunda atılması gereken adımları konuşmak için Sana'ya gitti.

Öte yandan Yemen'de bulunan BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi Başkanı Michael Anker Lollesgaard, teknik çalışmaların ardından Yemenli tarafların anlaşmazlığı gidermek için daha fazla çaba sarf etmelerini bekleyeceklerini aktardı.

Stockholm Anlaşması'nın ilk aşamasının uygulanması konusunda bir sonuca varılamaması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce duran görüşmeler önceki gün yeniden başlamıştı.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.