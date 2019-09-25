Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı bir açıkalamda, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Adil el-Cubeyr, Washington'da Yemen'e yönelik saldırıyı ilan etmek için ABD tarafından göreve getirildi" ifadelerinde bulunu.

Abdusselam “Suudiler Yemen'deki savaşı kendi çıkarları için sonlandıracağını sanmıştı." dedi.

Yemenli yetkili ilaveten, Suudi Arabistan’ın Yemenlilerin direnişinden dolayı yenilgiye uğradığını ve bu yüzden ABD'den yardım istemekten başka çaresinin olmadığını belirtti.