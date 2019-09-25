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25 Eylül 2019 - 10:47

Suudiler Yemen'deki savaşı kendi çıkarları için sonlandıracağını sanmıştı

Suudiler Yemen'deki savaşı kendi çıkarları için sonlandıracağını sanmıştı

Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Yemen savaşına ilişkin, "Suudiler Yemen'deki savaşı kendi çıkarları için sonlandıracağını sanmıştı." dedi.

Al Mayadeen kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı bir açıkalamda, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Adil el-Cubeyr, Washington'da Yemen'e yönelik saldırıyı ilan etmek için ABD tarafından göreve getirildi" ifadelerinde bulunu.

Abdusselam “Suudiler Yemen'deki savaşı kendi çıkarları için sonlandıracağını sanmıştı." dedi.

Yemenli yetkili ilaveten, Suudi Arabistan’ın Yemenlilerin direnişinden dolayı yenilgiye uğradığını ve bu yüzden ABD'den yardım istemekten başka çaresinin olmadığını belirtti.

News Code 1881424
Ruya FEREYDUNI

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