BM Yemen Özel Temsilcisi, Ensarullah Lideri ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf esirler ve tutukluların serbest bırakılması meselesi ve daha önce varılan anlaşmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Abdulmelik el-Husi, Hudeyde anlaşmasının uygulanmasını engelleyen Arap Koalisyonu'nun eylemlerini şiddetle kınadı.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.