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23 Ağustos 2019 - 11:27

ABD, Türkiye'ye yaptığı Patriot teklifini resmen geri çekti

ABD, Türkiye'ye yaptığı Patriot teklifini resmen geri çekti

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı Patriot hava savunma sistemi teklifini resmen geri çektiğini duyurdu.

CNN’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” ifadesini kullandı.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son PATRIOT teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. PATRIOT teklifimizin süresi doldu" dedi.

Patriot teklifinin geri çekilmesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına Washington Yönetimi tarafından verilen son yanıt olarak değerlendiriliyor.

ABD daha önce de Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1880703
Azar MAHDAVAN

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