  1. Azerbaycan
28 Ağustos 2019 - 14:29

Türkiye ile Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat

Türkiye ile Azerbaycan hava kuvvetlerinden ortak tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetleri, iki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamında "TurAz Kartalı 2019" tatbikatında bir araya gelecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, Azerbaycan'da 2 Eylül'de Türkiye ile birlikte yapılacak tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş uçaklarıyla CASA nakliye uçağı, Mi-35, Mi-17, Sikorski UH-70, CH-47 Chinook ve ATAK/AH-1W savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alacak.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerinin icra edileceği, uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

News Code 1880834
Azar MAHDAVAN

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