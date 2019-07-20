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20 Temmuz 2019 - 09:52

Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana'ya yoğun saldırı

Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana'ya yoğun saldırı

Yemen’in başkenti Sana’nın farklı bölgeleri Suudi koalisyonuna ait savaş uçakları tarafından bombalandı.

Russia today’in haberine göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Yemen’in başkenti Sana’nın farklı bölgelerini hedef aldı.

Yemen’deki yerleşim bölgeleri Suudilere ait savaş uçakları tarafından sık sık bombalanıyor.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap kaolisyonu 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.  

News Code 1879997
Ruya FEREYDUNI

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