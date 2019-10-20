Austrian Airlines İran seferlerini durdurmayacak

Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, “Austrian Airlines havayolu şirketinin İran seferlerini durdurması veya kısıtlaması söz konusu değil.” dedi.

İran medyasına konuşan Stefan Scholz, “Austrian Airlines" havayolu şirketinin İran’da hizmet sunmaya devam edeceğini belirterek, “Sizin de bildiğiniz üzere, birçok uluslararası havayolu şirketi İran'a direkt uçuşlarını durdurdu, ancak Austrian Airlines Tahran’ı Avrupa başkentlerine bağlamaya çalışıyor ve bundan çok mutluyuz. Bu, turizm destinasyonu olan İran için büyük bir avantaj.” açıklamalarında bulundu.

Stefan Scholz, turizm sektöründe özellikle ekoturizm alanında iki ülke arasında önemli adımlar atıldığına dikkati çekerek, “Avusturyalı turistlerin İran'a olan yolculukları ABD yaptırımları ve tehditlerinden etkilenmeyecektir.” diye konuştu.