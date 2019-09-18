'Ermenistan Emniyet Başkanı istifa etti' iddiası

Görevden alınan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Artur Vanetsyan'ın ardından ülkenin Emniyet Başkanı Valeri Osipyan'ın istifa ettiği bildirildi.

Azerbaycan basını "Novosti-Ermenistan"dan aktardığı habere göre, Ermenistan Emniyet Başkanı Valeri Osipyan’ın istifasi bugün resmen ilan edilecek.

Yerel basında yer alan habere göre, Osipyan istifa dilekçesini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki Güvenlik Konseyi toplantısının ardından sunmuş.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki gün önce Ulusal Güvenlik Servisi müdürü Artur Vanetsyan’ı görevinden uzaklaştıracağını duyurmuştu.

16 Eylül’de Yerevan'da düzenlenen basın toplatısında konuşan Başbakan, “Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Artur Vanetsyan’ı görevden uzaklaştırma önerisini imzaladım ve Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın ilgili kararı da bir iki gün içerisinde imzalanacak.” demişti.