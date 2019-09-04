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4 Eylül 2019 - 15:04

10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi

10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye İçişleri Bakanlığı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında 10'u sözde üst düzey olmak üzere 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında konuştu. 2019 Ağustos ayında kırsal alanda 3 büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde ise 895 operasyon yapıldığını belirtti.

Yapılan iç güvenlik operasyonlarında 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Kıran, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu, 7'sinin ise gri kategoride yer aldığını söyledi.

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, 17 Ağustos'ta Hakkari, Şırnak ve Van illerinde 2 bin 300 personelin katılımı ile Kıran-1 Operasyonunun başlatıldığı, müteakiben Şırnak, Mardin ve Batman illerinde bin 500 personelin katılımıyla başlatılan Kıran-2 Operasyonunun halen devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kıran operasyonları kapsamında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1880991
Azar MAHDAVAN

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